'Novecento', Rai Com porta i grandi classici su Prime Video

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sono i più belli e i più divertenti di sempre, film che continuano a emozionarci, a farci ridere e sognare. Debutta il 14 dicembre sulla piattaforma Prime Video "Novecento - The Movies", il canale on demand a cura di Rai Com che porta nelle case e sui device i titoli che hanno fatto grande il cinema italiano e internazionale. Dai classici senza tempo "La Ciociara" e "Il Gattopardo" alle commedie anni Ottanta "Il Tassinaro", "Pappa e Ciccia", "Troppo forte", "Fantozzi contro tutti", e ancora i capolavori di Ingmar Bergman, Mario Monicelli, Luigi Comencini, Dario Argento. Centocinquanta film che hanno fatto epoca e che il grande pubblico ritrova in un'unica offerta.

"La partenza di Novecento, canale on demand che propone il meglio del cinema italiano e internazionale del secolo scorso, ci riempie d'orgoglio - dichiara Angelo Teodoli, amministratore delegato di Rai Com -: si tratta di un traguardo importante per l'azienda, impegnata dal 2015 nella distribuzione in licenza di contenuti cinematografici e televisivi nel mercato dei diritti digitali a pagamento. Crediamo che il pubblico apprezzerà una proposta di grande qualità che attraversa molti generi della cinematografia".

A meno di 5 euro al mese, Novecento - The Movies si rivolge al target over 45, il principale delle piattaforme OTT. "Il canale valorizza ulteriormente la nostra library rendendone più interessante e agile la fruizione - dice Alessandro Ravani, direttore commerciale di Rai Com - la collaborazione con Prime Video, iniziata nel 2017, è un'ulteriore testimonianza di come Rai Com rappresenti un punto di riferimento centrale tra i content provider dell'area VoD". (ANSA).