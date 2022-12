Festival Berlino 2023, Benedetta Porcaroli tra le Shooting Stars

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - C'è anche Benedetta Porcaroli tra le European Shooting Stars 2023, i migliori talenti emergenti europei che saranno presentati alla stampa internazionale, all'industria cinematografica e al pubblico durante la 73/a edizione del festival di Berlino (16-26 febbraio). Il programma di quattro giorni di promozione e networking su misura (dal 17 al 20 febbraio) si concluderà con una cerimonia di premiazione al Berlinale Palast. Era dal 2018 che non c'erano italiani nella selezione: l'ultima era stata Matilda De Angelis.

Le altre Shooting Stars dell'anno, scelte dalla European Film Promotion (EFP), sono Joely Mbundu (Belgio), Alina Tomnikov (Finlandia), Leonie Benesch (Germania), Thorvaldur Kristjansson (Islanda), Yannick Jozefzoon (Olanda), Kristine Kujath Thorp (Norvegia), Judith State (Romania), Gizem Erdogan (Svezia) and Kayije Kagame (Svizzera).

I talenti emergenti sono stati selezionati tra 27 candidati dalla giuria composta dal regista polacco Jan Komasa, dalla direttrice del casting olandese Rebecca van Unen, dalla produttrice norvegese Maria Ekerhovd, dal montatore Leo Barraclough dal Regno Unito e dall'ex Shooting Star spagnola Veronica Echegui.

Benedetta Porcaroli, ha spiegato la giuria, "sostiene la bizzarra commedia Amanda di Carolina Cavalli con grande sicurezza, oltre a trasmettere una elevata tensione che mantiene il film febbrile. Nonostante sia un'attrice emergente, emana una forte personalità e un particolare modo di guardare il mondo".

Il suo debutto sul grande schermo è stato nel 2015 in Perfetti sconosciuti, cui sono seguiti ruoli in film acclamati dalla critica come La scuola cattolica, 7 donne e un mistero e la serie Netflix Baby. (ANSA).