Per The Fabelmans di Spielberg anteprima il 17 e 18 dicembre

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Anteprima in 250 cinema in tutta Italia sabato 17 e domenica 18 dicembre per The Fabelmans di Steven Spielberg che ha ottenuto cinque nomination ai Golden Globes proseguendo un cammino costellato di premi e riconoscimenti, con la notte degli Oscar come obiettivo. Il film è candidato dalla HFPA nelle categorie più prestigiose: miglior film, miglior regia per Steven Spielberg, miglior sceneggiatura per Steven Spielberg & Tony Kushner, miglior attrice protagonista per Michelle Williams, miglior colonna sonora originale per John Williams.

"Siamo molto orgogliosi di portare nei cinema italiani, insieme a Leone Film Group, il nuovo capolavoro di Steven Spielberg The Fabelmans e di mostrarlo in anteprima, in attesa dell'uscita italiana di giovedì 22 dicembre" dichiara Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution. "Presentato al Toronto International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma, il film è stato accolto dagli applausi del pubblico e da un entusiasmo unanime da parte della stampa internazionale che l'ha definito un "capolavoro", "il film più bello dell'anno", "il film di Steven Spielberg che tutti stavamo aspettando da 45 anni". Le 5 nomination ricevute, fra cui miglior film e miglior regia, non fanno che confermare l'importanza e la potenza di questo grande omaggio alla magia del cinema sul grande schermo di uno dei più grandi registi di tutti i tempi." Il pubblico italiano potrà dunque o emozionarsi con il grande cinema attraverso i sogni, le speranze e gli amori di Sam Fabelman, alter ego del regista quattro volte Premio Oscar che firma la sua opera più personale rivelando aspetti intimi e segreti della sua vita e della sua famiglia in un racconto di formazione appassionante e universale. (ANSA).