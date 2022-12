Golden Globes: lunedi' le candidature dopo le polemiche

(ANSA) - NEW YORK, 10 DIC - Dopo le polemiche e il boicottaggio, i Golden Globes tornano sulla Nbc e per Hollywood si pone un dilemma: perdonare la Hollywood Foreign Press, che da 80 anni li organizza e che due anni fa fu messa all'indice con l'accusa di essere diventata una casta facilmente influenzabile dai milioni delle major e delle piattaforme in streaming? Le candidature per l'edizione 2023 saranno annunciate lunedi' 12 dicembre all'alba di Los Angeles in quella che per decenni e' stata considerata la prima battuta della corsa verso gli Oscar. Mancano 31 giorni al 10 gennaio, data in cui saranno attribuiti i Globi d'Oro in una serata di gala teletrasmessa dopo che l'anno scorso la Nbc si era sfilata e i premi erano stati consegnati in una surreale diretta su Internet.

Nel frattempo la Hfpa si e' riformata, ha assicurato la presidente Helen Hoehne: e' stato aumentato il numero dei membri (da una novantina ai 300 di oggi) con un occhio all'inclusione di minoranze sia etniche che di genere e oltre cento nuovi 'elettori' internazionali in rappresentanza di 62 Paesi.

L'associazione ha anche bandito la pratica di accettare doni e aperto una hotline per denunciare abusi che hanno portato all'espulsione di alcuni membri: "Sono rimasti solo giornalisti che vivono sul loro lavori da giornalisti", ha detto la Hoene a 'Deadline'.

La presenza di nuovi membri ha complicato le previsioni della vigilia: ci ha provato 'Variety' secondo cui tra i film candidati ci saranno 'Elvis' di Baz Luhrman con Austin Butler, 'Glass Onion' di Netflix con Daniel Craig e 'Top Gun: Maverick' di Joseph Kosinski con Tom Cruise ( a cui la asociazione dei Produttori ha gia' assegnato il premio alla carriera), e poi 'The Fabelmans' di Steven Spielberg e 'Tár' con Cate Blanchett.

Sempre secondo 'Variety', dovrebbe accumulare almeno sei nomination (incluso quella per la miglior commedia) il 'dramedy' irlandese The Banshees of Inisherin', con almeno tre chance di vincere per gli attori Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon e forse una quarta per Barry Keoghan. (ANSA).