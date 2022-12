Cinema: Emma ad Avezzano con Chiantini per 'Il ritorno'

(ANSA) - PESCARA, 10 DIC - Emma Marrone, protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini, sarà ad Avezzano venerdì 16 dicembre al Cinema Astra insieme al regista, che è originario proprio di Avezzano, per presentare il suo ultimo lavoro "Il ritorno"., Chiantini e la Marrone saranno in sala presenti in sala, per assistere insieme al pubblico alla proiezione. La cantante salentina, dopo il successo del film "Gli anni più belli" e della serie "A casa tutti bene - La serie", dirette da Gabriele Muccino, nonché del docu-film autobiografico "Sbagliata ascendente leone", uscito sulla piattaforma Prime Video lo scorso 29 novembre, sta continuando la sua carriera attoriale e si dice entusiasta del nuovo lavoro, che si potrà vedere nelle sale dei cinema italiani a partire dal prossimo 15 dicembre, con il regista marsicano.

Emma, nel film "Il ritorno", interpreta il complesso ruolo di Teresa, una donna che torna in libertà dopo aver scontato una pena di dieci anni di carcere, e si trova a doversi reinserire nel mondo, nella sua famiglia, che però trova completamente cambiata. La Marrone, nel primo giorno di set del film, aveva scritto sulle sue pagine social: "È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me".

Stefano Chiantini, di Avezzano, invece, ha debuttato alla regia con la pellicola "Forse sì… Forse no". Nel maggio 2012 è uscito il suo film drammatico "Isole", selezionato al Toronto film festival e vincitore di un Globo d'oro con Asia Argento.