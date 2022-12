Sokurov, in Russia censura, futuro è buio per giovani

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La "mia lingua è il russo e la mia patria è dove la mia lingua è parlata. Una patria dove stanno accadendo cose tremende". Così uno dei più importanti registi del cinema mondiale, Aleksandr Sokurov, riassume la decisione di non lasciare il proprio Paese (dove ha avuto un anno fa, prima della guerra in Ucraina, uno scontro televisivo con Putin sull'indipendenza da concedere ad alcune regioni della Russia in particolare del Caucaso, ndr) e si sofferma su quanto stia succedendo durante il conflitto. L'occasione per parlarne è la conferenza stampa a Roma per l'uscita di Fairytale, una sorprendente 'favola' nera (realizzata lavorando esclusivamente sulle immagini d'archivio) nella quale immagina una sorta di limbo che ospita Hitler, Mussolini, Stalin e Churchill (più i 'cameo' di Gesù e Napoleone), impegnati in conversazioni, riflessioni, scontri e proclami davanti a folle oceaniche e 'fantasmatiche'. Il film, dopo il debutto a Locarno e il passaggio al Torino Film Festival, arriva nelle sale italiane dal 22 dicembre con Academy Two. Inevitabile che le domande dei giornalisti riportino il cineasta Leone d'oro 2011 a Venezia con Faust, a parlare di come stia vivendo questo periodo in Russia: "Ho molte difficoltà e non oso immaginare quello che ci aspetta - commenta -. Devo constatare che c'è la censura, utilizzata come un'arma fredda contro la gioventù". Pochi giorni fa "ho concluso un corso, all'Università di cinema e tv di San Pietroburgo, con i saggi di diploma di 17 studenti. Anche senza considerare che alcuni possano venire mandati in guerra a combattere, non so cosa possano aspettarsi. Il futuro per i giovani in Russia è più che buio". E' possibile agli intellettuali esprimere dissenso nel Paese? "E' molto difficile - risponde -. Come cittadino l'unica cosa che posso fare è scrivere una lettera al presidente, con la mia protesta per la situazione e l'ambiente politico russo. L'ho sempre fatto ma adesso non ricevo più risposte. I media statali evitano accuratamente di intervistarmi perché per loro sono un persona non gradita". Inoltre "tutti i media dell'opposizione, a quanto sappia, hanno lasciato il Paese". (ANSA).