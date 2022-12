Morto il produttore cinematografico Franco Gaudenzi

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - E' morto a 81 anni il produttore cinematografico Franco Gaudenzi.

Nato a Roma il 6 ottobre del 1941, dopo aver lavorato fin da giovanissimo presso importanti aziende del settore come commercialista, si era dedicato alla produzione di oltre 90 pellicole cinematografiche di diverso genere, dal western alla commedia, dai thriller agli horror, costruendo la storia del cinema dagli anni '70 ai '90. Grande collezionista dei diritti filmistici, contava nella sua Library oltre 2000 titoli, conquistandosi la nomina di uno dei maggiori collezionisti del cinema italiano.

Nell'ultimo periodo della sua vita si era occupato con cura e dedizione a progetti di restauro di celebri pellicole, come "Non ci resta che piangere", di Massimo Troisi e Roberto Benigni, e dei due premi Oscar "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores e "Il postino" di Troisi e Michael Radford.

Gaudenzi lascia la moglie Mariella, i figli Marco, Simona, Francesca e Chiara, e i numerosi nipoti. (ANSA).