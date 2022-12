Efa come Oscar da Holy Spider a Close in corsa

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Quattro film che più diversi non potrebbero essere, ma che hanno in comune il passaggio, con premio, a Cannes, sono in pole position per la 35/a edizione degli European Film Awards, gli Oscar del cinema europe in programma sabato 10 dicembre a Reykjavik in Islanda. Si tratta di CLOSE del regista belga Lukas Dhont, HOLY SPIDER del danese Ali Abbasi, TRIANGLE OF SADNESS dello svedese Ruben Ôstlund e IL CORSETTO DELL'IMPERATRICE dell'austriaca Marie Kreutzer. Tutti film che hanno conquistato candidature nelle categorie principali tra cui miglior film europeo, miglior regia e sceneggiatura.

Partendo dal film di Ruben Ôstlund, che ha conquistato la Palma d'oro ed è in corsa come Miglior film, Miglior regista, Miglior sceneggiatura e Miglior attore (Zlatko Burić), si tratta di una graffiante satira su ricchezza e povertà, su influencer e influenzati e sulla sempiterna cattiveria degli umani.

Da Berlino, dove ha vinto l'Orso d'oro, arriva il quinto candidato al miglior film: ALCARRÀS di Carla Simon, una storia semplice di 'resistenza agricola' ambientata nella campagna catalana.

E l'Italia? È presente agli EFA 2022 non solo con Pierfrancesco Favino candidato come migliore attore europeo per NOSTALGIA di Mario Martone, ma anche con la regista Laura Samani che con PICCOLO CORPO è in lizza per il miglior esordio e, infine, con MARCIA SU ROMA , una produzione italiana diretta dal regista nord-irlandese Mark Cousins, in lizza per il miglior documentario.

E, infine, c'è il premio per la narrazione più innovativa, Award for Innovative Storytelling, al nostro Marco Bellocchio la sua prima serie tv ESTERNO NOTTE.

Una curiosità. Tutte le opere in corsa come miglior film europeo per gli Efa sono anche state selezionate dai rispettivi paesi per le cinquine degli Oscar. (ANSA).