DC stronca Wonder Woman, non ci sarà un terzo film

(ANSA) - NEW YORK, 09 DIC - Non ci sarà un terzo film 'Wonder Woman'. Lo scrive Deadline dopo la decisione dei nuovi vertici di DC Extended Universe di dire no ad una nuova sceneggiatura diretta ancora una volta da Patty Jenkins. l no è arrivato nonostante un tweet di Gal Gadot, protagonista di 'Wonder Woman' (2017) e 'Wonder Woman 1984' (2020), aveva lasciato intendere ad un nuovo capitolo. "Non vedo l'ora di condividere il prossimo capitolo con voi" - aveva scritto rivolgendosi ai suoi fan.

Sempre Deadline riferisce che un 'Wonder Woman 3' era stato annunciato all'indomani dell'uscita di 'Wonder Woman 1984', contemporaneamente sia al cinema che su HBO Max il giorno di Natale 2020. Tuttavia mentre il primo Wonder Woman era stato un successo di botteghino incassando oltre 822 milioni di dollari, il sequel non è andato oltre i 170 milioni a livello mondiale.

