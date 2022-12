AFI, Nope, Elvis e The Fabelmans tra i 10 film dell'anno

(ANSA) - NEW YORK, 09 DIC - L'American Film Institute ha rivelato la sua lista dei 10 film e programmi tv migliori dell'anno: nella categoria dei film hanno dominati gli studi mentre per la prima volta da quando sono emersi come player del settore, i servizi in streaming sono risultati completamente assenti.

'Avatar: The Way of Water', 'Elvis', 'Everything Everywhere All at Once', 'The Fabelmans', 'Nope', 'She Said', 'Tár', 'Top Gun: Maverick', 'The Woman King' e 'Women Talking' sono le dieci pellicole prescelte con un premio speciale per 'Gli spiriti dell'isola (The Banshees of Inisherin) che non rientrava nelle regole dell'Afi che i film devono essere finanziati negli Usa.

Per la tv FX, Apple TV+ e HBO hanno ottenuto due piazzamenti a testa, mentre AMC, Netflix e HBO Max ne hanno conquistato uno e la commedia 'Abbott Elementary' e' stata sola a rappresentare i network. Tra gli show premiati, 'Better Call Saul', 'Hack' e la seconda stagione di 'White Lotus', quest'ultima girata a Taormina e con un cast anche italiano con Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò. (ANSA).