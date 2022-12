Cinema: Premio Maria Adriana Prolo al regista Markus Imhoof

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - L'associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc) conferisce il Premio Maria Adriana Prolo 2022,iIn occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, al regista Markus Imhoof. Il Premio sarà consegnato lunedì 12 dicembre alle 20.30 nella sala 3 del Cinema Massimo di Torino, da un ospite d'eccezione, il presidente di Amnesty International Italia, Emanuele Russo che per l'occasione ha scritto un testo sul rapporto tra cinema e diritti nell'opera di Imhoof. La barca è piena (1981) del regista svizzero candidato all'Oscar come miglior film straniero e vincitore dell'Orso d'argento alla Berlinale sarà proiettato dopo la cerimonia di premiazione. Nel corso della serata interverrà la Console generale di Svizzera a Milano, Sabrina Dallafior.

Intitolato a Maria Adriana Prolo, fondatrice del Museo del Cinema, il premio è un riconoscimento assegnato a una personalità del mondo del cinema che si è distinta nel panorama italiano e internazionale. In passato è stato conferito ai registi Giuseppe Bertolucci, Marco Bellocchio, Ugo Gregoretti, Giuliano Montaldo, Massimo Scaglione, Daniele Segre, Bruno Bozzetto, Lorenza Mazzetti, Costa-Gavras, David Grieco, agli attori e attrici Piera Degli Esposti, Lucia Bosè, Ottavia Piccolo, Roberto Herlitzka ed Elio Pandolfi, all'esercente e storico del cinema Lorenzo Ventavoli, al compositore Manuel De Sica, allo sceneggiatore Giorgio Arlorio, al film-maker, artista e operaio Pietro Perotti, a Cecilia Mangini e Giuseppe Piccioni le ultime due edizioni. "Con la prospettiva del 70esimo anniversario previsto per il prossimo 7 luglio 2023 - spiegano Valentina Noya e Vittorio Sclaverani, curatori del progetto - l'Associazione ha deciso di portare fuori il Premio Maria Adriana Prolo dalla vetrina del Torino Film Festival per ricercare una posizione libera e autonoma". (ANSA).