L'uomo sulla strada, thriller tra amore e sentimento

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - La faccia intensa di Aurora Giovinazzo e quella di Lorenzo Richelmy non lasciano indifferenti in L'uomo sulla strada, thriller esistenziale già passato ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, e ora in sala dal 7 dicembre distribuito da Eagle Pictures. Tutto inizia con un dramma e finisce con un sorriso. In mezzo c'è un gran bel film, ancora più straordinario se si pensa che è un'opera prima di Gianluca Mangiasciutti che si è portata a casa, meritatamente il Premio Solinas - Storie per il cinema per il soggetto.

Questa la storia: Irene, una bambina di otto anni assiste, unica testimone, alla morte del padre per mano di un pirata della strada. Da allora la bambina non si dà pace, si sente infatti in colpa per non riuscire a ricordare il volto dell'assassino nonostante tenti di disegnarlo continuamente. Da adolescente Irene (Giovinazzo) è ancora furiosa e ribelle per quello che le è capitato è ha un'unica mission, farsi giustizia.

Abbandonata così la scuola e lo sport (è una talentosa nuotatrice), la ragazza trova lavoro nella fabbrica di proprietà di Michele (Richelmy), proprio l'uomo che ha investito il padre.

Irene non lo riconosce, ma Michele ha capito benissimo chi è.

Da qui inizia un inesorabile avvicinamento tra i due forse perché inconsciamente legati da una tragedia che non riescono a dimenticare e con cui devono fare i conti.

"Volevo fare un'opera prima in cui ci fosse amore e sentimento, ma volevo anche fare un thriller atipico che potesse piacere a un ventenne come a un sessantenne. Un thriller concepito tra amore e redenzione" dice il regista. (ANSA).