Incassi Usa, ancora in vetta Black Panther 2

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Black Panther 2 domina ancora il box office nord americano: con 17,6 milioni di dollari Wakanda Forever è in testa nel week end e supera nel complesso quota 393 milioni di dollari complessivi sul mercato domestico.

Alle spalle del blockbuster della Disney debutta in seconda posizione Una notte violenta e silenziosa, thriller-horror-commedia della Universal diretto da Tommy Wirkola, con 13,3 milioni di dollari. Terza piazza ancora targata Disney con Strange world - Un mondo misterioso, il film animato di Don Hall, che deve accontentarsi di 4,2 milioni di dollari (per un incasso complessivo di 5,5 milioni). (ANSA).