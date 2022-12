Michele Placido 'Master of Cinematic art' a Capri, Hollywood

(ANSA) - NAPOLI, 04 DIC - E' stato assegnato a Michele Placido il premio "Master of Cinematic Art" del 27/o 'Capri, Hollywood - The International Film Festival', al via il 26 dicembre. Il riconoscimento, annunciato dal produttore Usa Mark Canton (del Board onorario della manifestazione) sarà consegnato al regista e attore al teatro Mercadante di Napoli, nella serata finale del 2 gennaio 2023.

"Una carriera lunga 50 anni, dal cinema al teatro: Michele Placido è una autentica colonna dell'arte italiana nel mondo - dichiara Toni Lorusso Petruzzi, presidente dell'Istituto Capri nel mondo - è protagonista della stagione in sala: regista con la grande produzione 'L'ombra di Caravaggio' e straordinario interprete di 'Orlando' diretto da Daniele Vicari. Il premio per i maestri dell'arte cinematografica attribuitogli da nostro board si aggiunge a quello già annunciato alla regista Liliana Cavani, due grandissime personalità che avremo il piacere di celebrare sul palco del prestigioso Teatro Nazionale di Napoli diretto da Roberto Andò". Nella passata edizione il "Master of Cinematic Art" è andato ai tre volte premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, a Pupi Avati e Toni Servillo.

Presidenti onorari dell'Istituto Capri nel mondo sono Tony Renis e l'artista israeliana Noa. Tra i premi già annunciati: miglior film e miglior cast europeo a "Nostalgia" di Mario Martone (opera candidata dall'Italia all'Oscar per il miglior film straniero), miglior cast dell'anno a "Black Panther - Wakanda Forever" di Ryan Coogler, premio Italo-americano dell'anno all'attore Frank Grillo per "Lamborghini - The Man Behind The Legend" (in vetta alle classifiche delle piattaforme digitali Usa).

Dal 26 dicembre, come tradizione, Capri, Hollywood aprirà la stagione degli award internazionali portando sull'isola azzurra e nel golfo di Napoli protagonisti dello showbiz mondiale e del grande cinema italiano, anteprime e rassegne aperte al pubblico con il sostegno della DG Cinema e audiovisivo del MiC e della Regione Campania insieme a Intesa Sanpaolo, Terna, Givova, Rs Productions. (ANSA).