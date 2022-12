Film Usa vince 40° TFF, scelto 'Palm trees and power lines'

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - 'Palm trees and power lines', la vicenda che si snoda dall'incontro tra una diciassettenne e un uomo con il doppio dei suoi anni, opera prima del regista Jamie Dack, è stato premiato come miglior film al 40° Torino Film Festival, la rassegna che si è conclusa oggi nel capoluogo piemontese. A sceglierlo la giuria composta da Nella Banfi, Fabio Ferzetti, Mike Kaplan, Fernando E.Juan Lima e Martina Parenti.

Il riconoscimento come miglior attrice è andato alla francese Julie Ledrou per il film Rodeo, regia di Lola Quivoron; miglior attori Jojo Bapteise Whiting e LaDainian Crazy Thunder per il film 'War Pony' di Riley Keough; miglior sceneggiatura a Jamie Dack e Anudrey Findlaay per il film 'Palm trees and power lines'- Nella sezione documentari internazionali la giuria, composta da Massimo D'Anolfi, Uljana Kim e Miguel Valverde, ha premiato come miglior opera 'Riotsville (Usa, regia di Sierra Pettengill); tra i documentari italiani la giuria, composta da Chiara Bellosi, Alessandro Rossetto e Dario Zonta, ha scelto 'Corpo dei giorni' di Santabelvatra; tra i cortometraggi italiani premio a 'Sirens' di Ilaria Di Carlo. Il concorso Crazies ha invece premiato 'Hueser', regia di Michelle Garza Cervera (Perù/Messico). (ANSA).