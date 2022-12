Addio alla regista Julia Reichert, raccontò classe lavoratrice

(ANSA) - NEW YORK, 03 DIC - Addio a Julia Reichert, la regista che con il suo documentario 'American Factory' - finanziato da Barack e Michelle Obama e nel quale narrava le complessità culturali dell'apertura di un impianto cinese nel Midwest - ha vinto l'Oscar. Reichart aveva 76 anni e da anni era in cura per il linfoma non-Hodgkin e una forma di tumore alle vie urinarie.

La regista è salita alle cronache per aver raccontato la storia e le difficoltà della classe lavoratrice americana nel contesto sociale della Rust Belt. "Quello che traspare da tutto il suo lavoro è un'ampia e positiva visione della cultura dell'ordinaria classe lavoratrice americana, qualcosa di raro nella storia dei documentari moderni", ha detto Patricia Aufderheide dell'American University negli anni scorsi commentando il suo lavoro. (ANSA).