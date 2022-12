Ang Lee farà un film su Bruce Lee, icona delle arti marziali

(ANSA) - NEW YORK, 01 DIC - Tre volte premio Oscar per 'Vita di Pi', 'Brokeback Mountain' e 'La Tigre e il Dragone', Ang Lee tornerà a cimentarsi con il mondo delle arti marziali. Lee ha scelto il figlio Mason Lee per resuscitare la storia di Bruce Lee, leggenda del kung fu morto nel 1973 a soli 32 anni. "Accettato come non pienamente americano, né pienamente cinese, Bruce Lee fu un ponte tra Oriente e Occidente che introdusse il mondo all'arte cinese del kung fu. Fu anche uno scienziato del combattimento e un artista che rivoluzionò sia il cinema d'azione che le arti marziali", ha detto il regista, deciso a raccontare la storia di "questo brillante essere umano che per anni aspirò ad avere radici e che da un corpo di appena 60 chili riusciva a sprigionare un'enorme potenza". Ang Lee è da tempo al lavoro in segreto sul film. Mason, suo figlio che ha la stessa età del 'piccolo drago' al tempo della morte, negli ultimi tre anni si è addestrato in Asia per prepararsi alla parte. Quattro sceneggiatori in passato hanno lavorato al copione: l'ultimo, Dan Futterman di 'Capote', è quello sul cui testo sarà basato il film. Prodotto da Sony 3000, 'Bruce Lee' sarà il secondo film di Ang Lee sul mondo delle arti marziali: 'La Tigre e il Dragone' del 2000, premio Oscar per la migliore pellicola internazionale, è tuttora il campione di incassi negli Usa per quella categoria.

Da tempo il regista taiwanese si arrovella sulla figura di Lee, nato a San Francisco mentre il padre, celebre cantante d'opera, era in tournee negli Usa. Lee era cresciuto a Hong Kong in una famiglia dell'alta borghesia. Tornato adolescente negli Usa per finire gli studi dopo essersi messo nei guai per una serie di zuffe di strada, era diventato maestro di arti marziali di molti attori di Hollywood tra cui Steve McQueen. (ANSA).