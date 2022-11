Il premio Oscar Schlöndorf presidente del Bif&st 2023

(ANSA) - BARI, 28 NOV - Sarà il regista tedesco premio Oscar Volker Schlöndorff il presidente della 14esima edizione del Bif&st, il festival del cinema di Bari, in programma dal 24 marzo al primo aprile 2023. Mentre l'attrice, regista e musicista italiana Sonia Bergamasco riceverà il premio Fellini, che andrà anche ad altri sei cineasti non ancora ufficializzati.

Fra le novità del prossimo anno, annunciate stamattina nel corso della presentazione parziale del programma, ci sono anche cinque appuntamenti al teatro Piccinni con la rassegna "Cinema&scienza", organizzati in collaborazione con studiosi del Cnr, e 32 proiezioni al multicinema Galleria nell'ambito della sezione "Sud&cinema". Infine arriva il nuovo logo "BariFictionF&st", con una grande rassegna dedicata alle opere televisive e la proiezione in anteprima degli episodi della serie "Il maresciallo Fenoglio", con Alessio Boni dai gialli di Gianrico Carofiglio, ma anche della quinta stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini. Il Petruzzelli ospiterà "Anteprime internazionali", la sezione non competitiva con sette film inediti in Italia fra i quali "Kysset" del regista danese Bille August e "Le torrent" di Anne Le Ny. Al Piccinni saranno invece presentati sette film italiani ancora in corso di selezione.

"Nella storia del Bif&es abbiamo avuto 21 premi Oscar, fra i quali Roberto Benigni e Bernardo Bertolucci. Questo perché puntiamo sulla qualità degli artisti e degli eventi" dice l'ideatore e direttore artistico, Felice Laudadio. Ad aprire il festival sarà proprio un film premio Oscar. "Ma non sveliamo ancora il titolo - prosegue Laudadio -. Inoltre dedicheremo un tributo a Federico Fellini nel trentennale della sua scomparsa, oltre che a Mia Martini con l'anteprima di un lavoro dedicato alla grande artista". Quanto alla giuria internazionale, sarà presieduta dal critico francese Jean Gili. (ANSA).