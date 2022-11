Elisabetta racconta Vittorio attraverso i suoi amici

(di Amalia Angotti) (ANSA) - TORINO, 28 NOV - Settanta ricordi per i settanta anni di Vittorio Sgarbi. Il film 'Vittorio in un tempo fuori dal tempo' è il regalo di Elisabetta che ha chiesto ad amici e colleghi di fare un loro personale saluto al fratello.

Inquadrati dalla telecamera, dietro a veli color fucsia e arancione, attori, giornalisti, editori, imprenditori, artisti, figlie e parenti, medici, dentisti e galleristi si sono prestati a essere ritratti in una veste informale che delinea il profilo di un Vittorio non del tutto conosciuto. In tanti sottolineano la grande generosità del critico, la sua concretezza, molti mettono in evidenza il carattere difficile che lascia però spazio alla cordialità. "Non lo conosco, continuo a conoscerlo e perciò lo amo" dice Elisabetta, che ha lavorato con la complicità di Andrés Arce Maldonado e quella più saltuaria di Eugenio Lio.

Il film - presentato in anteprima al Festival di Torino - è stato girato a maggio 2022 durante le due feste di compleanno: la prima a bordo di una nave sul Po, la seconda a Milano. Le riprese si muovono all'interno della Motonave Stradivari, lungo il Po grazie a un drone, negli interni della location milanese di Francesco Micheli e sopra l'abitazione di Ro Ferrarese di Vittorio e Elisabetta Sgarbi, per finire lungo il litorale con un cameo di Antonio Rezza. Tra i personaggi che parlano di Vittorio Sgarbi ci sono nomi noti, come Marco Morgan Castoldi, Giuseppe Cruciani, Domenico Dolce, Mirco Mariani, Edera Fornasari e Gino Ziche, Giuseppe Bergomi, Urbano Cairo, Alessandro Sallusti, Maurizio Bottoni, Chiara Beria di Argentine, Oliviero Toscani.

Un film nato "per sdrammatizzare la celebrazione, ma anche per fissare la ricorrenza", ha spiegato Elisabetta Sgarbi. Il montaggio incalzante - realizzato da Elisabetta con Andrés Arce Maldonado, che è anche direttore della fotografia, è impreziosito dalle note dei brani degli Extraliscio estratti dagli album "È bello perdersi" e "Romantic Robot" (prodotti dall'etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuiti da Sony Music Italy). Domani, martedì 28 novembre, Elisabetta incontrerà la stampa alle 13, mentre alle 17,30 ci sarà la proiezione ufficiale alla quale sono attesi Vittorio Sgarbi e Morgan.. (ANSA).