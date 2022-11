Al Filmmaker Festival, vince il regista Sylvain George

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta stasera all'Arcobaleno Filmcenter di Milano, le giurie dei concorsi 'Internazionale' e 'Prospettive' e il comitato di selezione del premio 'Gradi di libertà', hanno proclamato i vincitori di Filmmaker Festival 2022.

La giuria del Concorso Internazionale composta da Yuri Ancarani, Gaia Formenti e Monica Stambrini ha assegnato il Premio Filmmaker a 'Nuit Obscure - Feuillets Sauvages' di Sylvain George. Premio della giuria a 'Hardly Working' di Total Refusal. La giuria Giovani, coordinata da Antonio Pezzuto, ha assegnato il premio a 'On a eu la journée, bonsoir' di Narimane Mari.

Il Premio Prospettive è stato assegnato ad 'Acasa' di Rebecca Grigore, mentre il Premio Nicola Curzio è andato a 'Racconto' di Giulio Melani. Menzione speciale per 'Ama osa' di Marija Stefanija Linuza.

Il Premio Gradi di libertà è andato a 'Mono' di Chiara Troisi, mentre il Premio Rai Cinema Channel, consistente in un contratto di acquisto dei diritti web del corto per la durata di tre anni da parte di Rai Cinema, è stato assegnato ad 'Affiorare' di Rossella Schillaci.

Filmmaker, dal 1980 punto di riferimento per il cinema documentario e di ricerca, nell'edizione numero 42 ha presentato 78 titoli da 20 paesi di cui 25 prime mondiali e 16 italiane. La programmazione prosegue fino a domani con le ultime proiezioni della retrospettiva dedicata a Ruth Beckermann. (ANSA).