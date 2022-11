a Giornate Sorrento anche Ficarra, Picone e Siani

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Ficarra e Picone, Pierfrancesco Favino, Antonio Albanese, Alessandro Borghi. Alessandro Siani sono solo alcuni degli ospiti della 45^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema "New Challenges, Together!" il principale appuntamento professionale dell'industria cinematografica italiana organizzato dall'ANEC in collaborazione con l'ANICA, con il sostegno del Ministero della Cultura-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e di Green Cross Italia.

L'evento, in programma da domani al 2 dicembre tra l'Hilton Sorrento Palace e il Cinema Tasso, proporrà anteprime, incontri e seminari professionali ed eventi aperti alla città. Il primo in programma domani (ore 20.30) al Cinema Tasso, con l'anteprima di "The Boat", thriller di Alessio Liguori, girato in varie location della Penisola Sorrentina. Confermate nei prossimi giorni anche le presenze di Roberto Ando', Massimiliano Bruni, Paolo Calabresi, Marco D'amore, Giorgia, Edoardo Leo, Riccardo Milani, Rocco Papaleo, del Francesco Patierno, Sydney Sibilia e Giovanni Veronesi e molti altri. "Le Giornate - sottolineano gli organizzatori - si svolgono in una fase decisiva per il riequilibrio dell'industria cinematografica italiana. La presenza, così compatta, di esercenti, distributori, produttori, autori, giornalisti e istituzioni di filiera, che a Sorrento presentano l'offerta cinematografica del 2023, diventa una preziosa occasione per sottolineare il ruolo fondamentale dei cinema, luoghi imprescindibili di aggregazione sociale e condivisione".

Da lunedì 28 novembre la manifestazione entra nel vivo accogliendo fino a giovedì 1 dicembre, centinaia di operatori del settore. Il 30 novembre, nella Sala Sirene dell'Hilton Sorrento Palace, verranno consegnati i Biglietti d'Oro ANEC ai campioni d'incasso della stagione, alle sale cinematografiche e le Chiavi d'oro. (ANSA).