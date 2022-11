Al Tff in programma sette titoli del TorinoFilmLab

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Sette titoli sviluppati dal TorinoFilmLab - laboratorio del Museo Nazionale del Cinema - sono in programma al quarantesimo Tff: tre in Concorso ufficiale e quattro nella sezione fuori concorso. Dal 24 al 26 novembre al Tfl saranno presentati 44 progetti di lungometraggi italiani e internazionali a professionisti del settore audiovisivo di tutto il mondo, dagli 80 registi, autrici, produttori e produttrici partecipanti, alla ricerca di potenziali partner con cui realizzare i propri film. Giovedì 24 novembre al Circolo dei lettori, durante la prima giornata del quinto Tfi Torino Film Industry, propone l'evento Tfl Italia con gli 8 progetti italo-francesi di Alpi Film Lab e i 6 team di produttori e registi emergenti italiani selezionati per Up & Coming Italia. La giornata sarà arricchita dai panel "Quale mercato internazionale per il cinema indipendente e d'autore di domani?" e "Il futuro della coproduzione fra Italia e Francia: l'esperienza Alpi Film Lab", e dall'annuncio del progetto vincitore del premio 'Scarabeo Award for post-production 2022'.

Il 25 e 26 novembre la quindicesima edizione del mercato di coproduzione internazionale Tfl Meeting Event richiamerà a Torino oltre 250 professionisti del settore audiovisivo per permettergli di scoprire il cinema del futuro tra i 20 titoli di ScriptLab e i 10 progetti di FeatureLab. Con questi 30 progetti di lungometraggi il TFL dà voce a 43 tra sceneggiatori, registi e produttori provenienti da 26 paesi di 4 continenti, di cui 24 donne, 18 uomini e 1 non-binary.

Il Tfl è noto a livello internazionale come eccellenza nel campo della formazione e dello sviluppo di opere cinematografiche e serie tv. In quindici anni ha supportato oltre 1.600 autori e produttori a dare corpo a 160 storie per lo schermo. (ANSA).