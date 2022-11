Per 'Non sposate le mie figlie' è mega riunione di famiglia

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - È terzo capitolo per l'acclamata e divertente saga diretta da Philippe De Chauveron con Christian Clavier e Chantal Lauby, che si è aggiudicata, meritatamente, un posto nella Top 100 dei maggiori successi della storia del cinema in Francia e che ha divertito milioni di spettatori in tutto il mondo. Questa volta, in RIUNIONE DI FAMIGLIA - NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! 3 , dal primo dicembre al cinema con 01 Distribution, i cattolicissimi coniugi Claude e Marie Verneuil (Christian Clavier e Chantal Lauby) stanno per festeggiare i quarant'anni di matrimonio.

Un'occasione quest'ultima che le loro quattro figlie rispettivamente sposate con un nero, un arabo, un ebreo e un cinese, vogliono celebrare come si deve organizzando una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon dove invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto, per un periodo indefinito, i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno "in famiglia" che si preannuncia, come si può immaginare, movimentato e pieno di imprevisti. (ANSA).