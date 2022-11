Box office Usa, Black Panther: Wakanda Forever resta in vetta

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Black Panther: Wakanda Forever vince nuovamente il weekend nel Box Office Usa, con un incasso di 67,3 milioni di dollari. L'incasso totale sale a quota 287,99 milioni.

Nel resto del podio esordisce in seconda posizione The Menu con 9 milioni di dollari, mentre The Chosen Season 3: Episode 1 & 2 incassa 8,21 milioni di dollari, sempre all'esordio. (ANSA).