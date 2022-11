Tff Off, tre appuntamenti condotti da Della Casa

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - In attesa del Tff 2022, sono previsti tre momenti di avvicinamento al festival, condotti dal direttore Steve Della Casa.

Il primo appuntamento è con 'Vivere senza paura nell'età dell'incertezza' di Giulia Sodi, presentato al Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema, sabato 19 novembre alle 20:30. Dopo la proiezione interverranno Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati; Juliàn Carròn, docente di Teologia - Università Cattolica del Sacro Cuore; Giulia Sodi, regista; Steve Della Casa, direttore Torino Film Festival. Modera: Massimo Bernardini.

Il secondo appuntamento è per martedì 22 novembre alle 20:30 con Shahab Kermani e il suo film The Conference of the Birds.

Mercoledì 23 novembre sarà la volta di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard. Prima del film ci sarà la presentazione del libro Short Cuts. Il cinema in 12 storie di Alberto Crespi (edizioni Laterza), alla presenza dell'autore e di Steve Della Casa. (ANSA).