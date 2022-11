Festival cinema europeo, Ulivo d'oro alla carriera a Rubini

(ANSA) - LECCE, 18 NOV - Il Festival Cinema Europeo, in corso a Lecce, celebra l'attore e regista pugliese Sergio Rubini che riceverà l'Ulivo d'oro alla Carriera dal direttore della rassegna Alberto La Monica. In mattinata c'è stata la conferenza stampa di presentazione del riconoscimento che sarà assegnato a Rubini questa sera.

La 23esima edizione del festival invece si chiuderà domani con la consegna dell'Ulivo d'oro - Premio Cristina Soldano' al miglior film scelto dalla giuria tra i dieci in gara. Le opere provengono da tutta l'Europa e sono presentate in lingua originale dai registi e dai protagonisti.

Domani si conoscerà anche il vincitore del premio 'Mario Verdone' con la partecipazione a Lecce dei fratelli Luca, Silvia e Carlo Verdone, quest'ultimo in streaming. Questo premio è riservato ad un giovane autore italiano che si è particolarmente contraddistinto nell'ultima stagione cinematografica per la sua prima opera.

Quest'anno, inoltre, il Festival ha voluto esprimere solidarietà al popolo Ucraino, dedicando uno spazio alla sua cinematografia con una rassegna di cinque film. Domani la proiezione, in anteprima per l'Italia, di 'Sniper: the white Raven' di Maryah Bushan. Il film racconta la storia di un insegnante di fisica ucraino, un pacifista che vive in un eco rifugio dopo aver subito una tragedia per mano di soldati invasori nel 2013 in Donbas. (ANSA).