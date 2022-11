Bradley Cooper star nell'adattamento di Spielberg di 'Bullitt'

(ANSA) - NEW YORK, 18 NOV - Bradley Cooper sarà il protagonista del prossimo film di Steven Spielberg, un adattamento del personaggio Frank Bullitt, il poliziotto di San Francisco interpretato da Steve McQueen nell'action thriller del 1968 ''Bullitt'. Lo scrive Variety.

La sceneggiatura è stata invece affidata a Josh Singer (The Post, Spotlight), la produzione è della Warner Bros, la stessa del film originale. Non ci sono ancora dettagli sulla trama.

Tuttavia, secondo indiscrezioni, il film di Spielberg seguirà le vicende di Bullitt in modo completamente diverso dal personaggio interpretato da McQueen.

Il primo Bullitt è tratto dal romanzo Mute Witness (1963) di Robert L. Fish. Una delle scene passate alla storia fu quella dell'inseguimento da parte McQueen, a bordo di una Ford Mustang GT390 Fastback colore verde scuro metallizzato, di Bill Hickman (Phil, il sicario pilota) al volante di una Dodge Charger R/T di colore nero.

Premio Oscar nel 1969 come 'miglior montaggio', nel 2007 Bullitt è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

