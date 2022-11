Molestie, Brendan Fraser annuncia boicottaggio dei Golden Globes

(ANSA) - NEW YORK, 17 NOV - Arrivano già le prime ombre sulla prossima edizione dei Golden Globes che si svolgerà il 10 gennaio 2023. Dopo le accuse nel 2018 a Philip Berk, ex presidente della Hollywood Foreign Press Association (l'ente che organizza i premi, ndr), Brendan Fraser ha detto che non parteciperà alla cerimonia se il suo nome sarà nell'elenco dei candidati.

"E' a causa dei precedenti che ho con loro - ha detto in un'intervista a GQ - e mia madre non ha tirato su un ipocrita.

Mi si possono dire tante cose ma non quella".

Secondo le previsioni l'attore canadese naturalizzato statunitense è tra i papabili per la categoria 'miglior attore' con 'The Whale', diretto da Darren Aronofsky e adattamento cinematografico dell'omonima opera teatrale del 2012 scritta da Samuel D. Hunter.

Secondo le accuse di Fraser, Berk lo molestò sessualmente nel 2003. A suo dire a causa di quell'episodio decise di ritirarsi dalla vita pubblica e declinare varie offerte di lavoro.

Berk si scusò, ma disse anche di non aver commesso alcun reato.

Dopo un'indagine la HFPA liquidò il caso come uno scherzo e non ci fu alcuna azione disciplinare contro Berk. (ANSA).