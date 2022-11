Cinema: Rutelli, export prodotto italiano in crescita

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - In tutti i comparti "le esportazioni del prodotto italiano sono in crescita, lo dimostrano i dati. E' una filiera integrata e i suoi risultati sono legati alla diversa modalità di fruizione". Lo dice il presidente dell'Anica Francesco Rutelli, introducendo la presentazione a Roma della Ricerca Anica sull'export di film italiani, che registra un segno più su coproduzioni e circolazione di film all'estero. "Resta la priorità della fruizione nelle sale ma sappiamo che ora siamo in un scenario completamente diverso, con diversi fattori competitivi. Abbiamo un mondo in cui tutti i Paesi si muovono su un mercato integrato e sfidante, noi dobbiamo essere più bravi. La ricerca dimostra che ne abbiamo la capacità".

Dai dati, illustrati da Emilio Pucci, direttore dell'Istituto di Ricerca e madia, si evince che tra il 2017 e il 2021 i film italiani prodotti sono stati 1.130 nei tre generi principali, finzione, documentario e animazione, per una media annuale di 226 titoli. La suddivisione per "piattaforma di destinazione primaria" (sala cinematografica, TV, Vod) risulta, nel tempo, sempre meno rigida, anche se i lungometraggi per la sala rimangono la componente di gran lunga maggiore. Nel 2021, 212 titoli su 242 sono stati destinati primariamente ai cinema; i film nati per la tv sono stati 20 e per le piattaforme Vod 10.

Per quanto riguarda le coproduzioni sono il principale veicolo per la circolazione internazionale: quelle avviate per i film destinati alle sale si attestano su una media annuale tra le 44 e le 47, a fronte di una media di 30 coproduzioni nei cinque anni precedenti. Il valore economico complessivo generato dalle collaborazioni internazionali sul quadriennio 2017-2020 è stimato in circa 92 milioni di euro. Più del doppio del capitale attratto nei quattro anni precedenti (2013-2016), pari a circa 41 milioni di euro. C'è stato quindi un incremento del +124%.

In totale la circolazione estera dei film italiani, basandosi sulle stime più aggressive, era di 52 titoli su 184 prodotti nel 2017 ed è di 118 su 242 titoli prodotti nel 2021, con un ruolo sempre più importante giocato dagli operatori vod globali.

