Al cinema Masquerade, amanti in cerca di una vita migliore

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Dopo esser stato presentato fuori concorso nell'ultima edizione del Festival di Cannes e aver raggiunto oltre 500.000 spettatori in Francia nei primi 10 giorni di programmazione, arriva nelle sale italiane, dal 21 dicembre, il nuovo film di Nicolas Bedos, Masquerade - Ladri d'amore, che vede protagonisti Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth, Emmanuelle Devos e Laura Morante.

Masquerade - Ladri d'amore è un affresco corale che parte dalle storie di Adrien e Margot - Niney e Vacth -, giovani e bellissimi che sognano una vita migliore, a qualunque costo. Le loro vite e le loro scelte si intrecciano inesorabilmente a quelle degli altri personaggi in scena, in una trama carica di relazioni e colpi di scena.

La Costa Azzurra con i suoi colori sgargianti e i suoi panorami mozzafiato fa da cornice a un film sul desiderio, sul denaro, sulla gloria e sull'illusione. Un vero e proprio omaggio a Nizza, quello di Bedos, alle sue feste, alla follia immobiliare, a quella 'nostalgia fitzgeraldiana' come la definisce il regista, che torna con Masquerade - Ladri d'amore sul grande schermo dopo il successo, tra gli altri, de La Belle Époque. (ANSA).