Kevin Spacey incriminato in Gb con nuove accuse di molestie

(ANSA) - LONDRA, 16 NOV - L'attore americano Kevin Spacey è stato incriminato dalla giustizia britannica con altri capi di imputazione per aggressione sessuale nei confronti di uomini. Lo ha annunciato il Crown Prosecution Service (Cps), la procura della Corona.

"Il Cps ha autorizzato ulteriori capi d'accusa contro Kevin Spacey, 63 anni, per diverse aggressioni sessuali su un uomo tra il 2001 e il 2004", si legge nel comunicato diffuso oggi. Questo in seguito a nuove prove raccolte da Scotland Yard. Si aggrava così la situazione giudiziaria di Spacey, già imputato nel processo a Londra per le accuse di abusi sessuali nei confronti di tre uomini in relazione a diversi episodi avvenuti a partire da 17 anni fa. Nell'udienza preliminare che si è svolta alla Old Bailey lo scorso luglio l'attore si era dichiarato non colpevole e il giudice aveva fissato l'inizio del dibattimento al 6 giugno dell'anno prossimo. (ANSA).