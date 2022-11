Belle e Sebastien arrivano tra i bambini di oggi

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Dopo i tre film che in 10 anni hanno rinnovato il successo di Belle & Sebastien (oltre 60 milioni complessivi al botteghino internazionale) sviluppando la storia sulle Alpi francesi tra la fine della II guerra Mondiale e il dopoguerra, l'apologo sull'amicizia tra un bambino e un grande cane candido dei Pirenei torna al cinema raccontando i bambini di oggi, unendo social e temi ambientalisti, famiglie problematiche e scoperta di sé. Dal 17 novembre, distribuito da Notorious Pictures (che devolverà parte dell'incasso in sala a sostegno di un progetto di rieducazione cani dell'Enpa) debutta nelle sale italiane Belle & Sebastien - Next generation di Pierre Coré con un nuovo piccolo protagonista, Robinson Mensah Rouanet, scelto tra oltre 2000 candidati. Il cineasta ha trasportato la storia ai giorni nostri riflettendo su cosa "rappresenti la montagna oggi - spiega nelle note di produzione -. Nel 2022, il film non è la storia di un cane che si vuole possedere. Seb non lo vuole, non è intenzionato a domarlo. Si tratta di un incontro. Quello di due esseri che si spalleggeranno per risolvere insieme i problemi che incontreranno".

Il racconto, diventato un classico della letteratura per ragazzi con il romanzo di Cecile Aubry, poi approdato in tv a metà anni '60 e diventato un telefilm cult a inizio anni '80, stavolta parte a Parigi, con il piccolo Sebastien detto Seb (Rouanet), 10 anni, tanto pieno di energia quanto abile nel mettersi nei guai. Dopo l'ennesimo problema che manda all'aria le vacanze programmate per il figlio, la mamma, divorziata, Celine (Caroline Anglade), che ha in programma un viaggio all'estero, decide di affidarlo a sua madre, Corinne (Michele Laroque), e a sua sorella Noemie (Alice David), che portano avanti in montagna l'attività di pastorizia della famiglia. Seb, abituato a passare le giornate tra videogame, social e piste di skateboard, non ne è entusiasta, ma l'incontro fortuito con una grande cane sempre pronto a scappare e apparentemente feroce, Belle, tenuto a volte anche in gabbia dal suo instabile e violento padrone Gas (Syrus Shahid), cambia l'atteggiamento del bambino, che decide, insieme alla nonna, di salvare l'animale.

(ANSA).