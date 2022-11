'Christmas Show', un Natale da favola dentro un reality

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Un anti cinepanettone, senza neppure una parolaccia, una favola alla Frank Capra ambientata in Puglia e che guarda a Truman Show. Comunque, come ripete più volte uno dei protagonisti, Raoul Bova, un autentico "family movie che è piaciuto anche ai miei figli". Si tratta di THE CHRISTMAS SHOW , la commedia natalizia diretta da Alberto Ferrari (Un figlio di nome Erasmus, La terza stella) con protagonisti, oltre Bova, Serena Autieri, Francesco Pannofino, Tullio Solenghi e Ornella Muti.

Questa la storia del film che arriverà in sala il 17 novembre in circa 200 copie distribuito da Viva Productions in collaborazione con Altre Storie e Adler Entertainment: la chirurga Sofia Rovati (Serena Autieri) e i suoi due figli, Ricky e Alice, conducono una vita disincantata tra le mille difficoltà del quotidiano e all'ombra della scomparsa del capo famiglia, ma per loro quest'anno sarà un Natale più che diverso: un'inaspettata partecipazione al seguitissimo reality Christmas Show, li renderà in breve tempo dei beniamini della tv e dei social. In casa Rovati, opportunamente trasformata in un set televisivo pieno di luci, tanti i personaggi a partecipare allo show, come il misterioso vicino di casa, l'affascinante scrittore Pierre (Raoul Bova), Pannofino nei panni del dirigente sanitario dell'ospedale di Sofia e i nonni dei suoi figli interpretati da Solenghi e Ornella Muti. (ANSA).