Edward Norton, in 'Glass Onion' un miliardario da odiare

Una grande cipolla di vetro, proprio come indica il titolo GLASS ONION - KNIVES OUT, per un giallo 'deduttivo' pieno di ritmo e ironia a firma di Rian Johnson e con un supercast all star. Al cinema per una sola settimana (dal 23 novembre) e poi su Netflix dal 23 dicembre, la pellicola, sequel del film del 2019 campione di incassi CENA CON DELITTO - KNIVES OUT (311 mln di dollari al box office tanto da convincere Netflix ad acquistarne i diritti per 469 mln per realizzare due sequel), è stato proiettato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e film di chiusura del BFI London Film Festival. Daniel Craig riprende il ruolo del bizzarro e mal vestito investigatore Benoit Blanc (mille miglia lontano da 007) a cui nulla sfugge, proprio quando tutto sembra sfuggirgli. E poi nel cast di questo film difficilmente raccontabile, se non facendo spoiler, Edward Norton, nei panni del super miliardario tech Miles Bron. È lui che in GLASS ONION (il titolo fa riferimento all'omonimo brano dei Beatles) ha invitato, mandando una scatola rompicapo totalmente blindata, sette amici-nemici perché lo raggiungano nella sua isola greca piena di meraviglie dove c'è la sua mega villa. "Le persone tendono a prendersi sempre troppo sul serio, anche quando si è stupidi - dice Norton nella global press conference dove Daniel Craig ha dato forfait per un malessere - . Ma Miles è così intelligente che quando stai per collocarlo in una visione riduttiva, apre subito una porta e mostra un qualcosa che spiazza tutti. Certo il mio personaggio ha i suoi eccessi, dice cose assurde ed è facile da capire perché tutti hanno un motivo per volerlo morto". È il caso dei suoi ospiti, ovvero: Cassandra 'Andi' Brand, imprenditrice tecnologica ed ex-business partner di Miles interpretata da Janelle Monáe; Kathryn Hahn nei panni di Claire Debella, governatore del Connecticut ora candidata al Senato; Leslie Odom Jr. ovvero Lionel Toussaint, scienziato che lavora per Miles; Jessica Henwick nei panni di Peg, assistente di Birdie; Madelyn Cline detta Whiskey, ragazza di Duke e YouTube channel assistant; Kate Hudson ovvero Birdie Jay, ex super modella diventata fashion designer; Dave Bautista nei panni di Duke Cody, una YouTube star e attivista dei diritti maschili; Ethan Hawke, assistente-maggiordomo di Miles; Dallas Roberts, marito di Claire e Jackie Hoffman, madre di Duke. "Questo film non è pensato come un vero e proprio sequel di Cena con delitto - Knives Out. Il vero punto in comune tra loro è il detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig" ci tiene a dire Rian Johnson. E ancora il regista: "GLASS ONION è il frutto del mio amore per Agatha Christie, una donna innovativa in ogni nuovo libro. Nel caso delle mie opere il trucco è assicurarsi che ci sia un buon motore narrativo e non un puzzle. I miei film vogliono essere montagne russe, non cruciverba, perché prima di tutto l'obiettivo è dare al pubblico un vero grande spettacolo. Quando ero un bambino - continua - guardavo quei film con la mia famiglia e ricordo benissimo l'impatto che hanno avuto su di me e mi rende felice oggi averci messo le mani dopo tanti anni". Gli fa eco Edward Norton: "Penso che molto di ciò che abbiamo visto fino ad adesso siano solo fagioli riscaldati. Quello che ha fatto Ryan è davvero straordinario perché ha collocato Agatha Christie nello spirito di oggi dove convivono tradizione e innovazione".