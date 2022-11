Amy Adams, la mia Giselle da favola è cresciuta

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Trovare l''E vissero felici e contenti' nella vita reale si dimostra molto più difficile del previsto per Giselle, l'ingenua ed ottimista protagonista da favola che abbandona il magico mondo di Andalasia per New York (e l'amore), in Come d'incanto di Kevin Lima, il musical/comedy/fantasy della Disney di 15 anni fa diventato cult. Un racconto che viene aggiornato e corretto, sempre mantenendo un alto tasso di canzoni (tornano come autori delle musiche i pluripremi Oscar Alan Menken e Stephen Schwartz), nel sequel Come per disincanto - E vissero felici e scontenti di Adam Shankman, in arrivo su Disney+ dal 18 novembre.

Un ritorno nel quale si preme il pedale sull'ironia e tornano fra i cointerpreti Patrick Dempsey, Idina Menzel e James Marsden, insieme a new entry come Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays. Un seguito a cui pensava da anni Amy Adams (qui anche coproduttrice) per la quale Come d'incanto è stato uno dei primi grandi successi globali: "Questo film ha significato così tanto per me e in così tanti modi. Sono molto grata per aver avuto la possibilità di tornare a rivisitare Giselle a questo punto della mia vita. E' come se non mi avesse mai lasciato".

La ritroviamo così dopo più di dieci anni, sempre ottimista, sposata all'amore incontrato in Come d'incanto, Robert (Dempsey), da cui ha avuto una bambina, Sophia, ma un po' più provata dalla vita quotidiana nella metropoli e dal confronto non sempre facile con l'ormai adolescente Morgan (Baldacchino), che Robert aveva avuto dalla prima moglie. Giselle convince così il marito a trasferire la famiglia nell'apparentemente idilliaco sobborgo di 'Monroeville' (location in Irlanda, ndr). Anche là però non mancano i problemi, dalla difficoltà di Morgan ad adattarsi, all'incontro con la dispotica 'regina' del vicinato, Malvina (Rudolph). Giselle vuole far vivere a tutti una vita da favola, ma il suo desiderio diventa un pericoloso incantesimo. Per Amy Adams "ritroviamo Giselle cambiata dopo 10 anni, ma era importante restasse radicata alla verità dei suoi sentimenti, non volevamo perdesse quella gioia, ingenuità, innocenza e purezza che la rende così speciale". (ANSA).