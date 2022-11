'Amanda' vince Gran premio della Giuria al festival di Villerupt

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - 'Amanda', il film scritto e diretto da Carolina Cavalli, ha vinto al Festival di Villerupt il gran premio Amilcar della Giuria, mentre il Premio della Critica e quello degli Esercenti delle sale francesi sono andati a Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Il film Acqua e anice di Corrado Ceron ha ottenuto l'Amilcar della Giuria Giovani. Un altro riconoscimento di prestigio, il Premio del Pubblico, è assegnato a Manodopera (Interdit aux chiens et Italiens) di Alain Ughetto. La regista Francesca Archibugi ha ricevuto il riconoscimento speciale Amilcar della Città riservato ogni anno a una personalità affermata del cinema italiano. La Giuria del concorso ufficiale, presieduta dall'attrice e regista Anne Consigny ha premiato all'unanimità l'opera di Carolina Cavalli - prodotta da Elsinore Film, Wildside, Tenderstories - con questa motivazione: "Ci è piaciuto il modo divertente e grottesco di raccontare la storia di un passaggio di età difficile. Ridiamo affettuosamente delle nevrosi di Amanda. Le amiamo. Ci divertiamo quando tormenta la sua famiglia e tutte le volte che cerca di prendere un posto nel mondo.

Attraverso di lei c'imbattiamo in una girandola di personaggi, uno più scombinato dell'altro. Tutti chiusi nella loro solitudine ma nel profondo desiderosi di contatto e amore.

Benedetta Porcaroli, in testa a un cast perfetto, incarna magicamente l'universo della sua regista. E' con gioia e riconoscenza che vogliamo premiare Carolina Cavalli al suo primo lungometraggio". (ANSA).