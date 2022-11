Torna Filmmaker festival, 25 prime mondiali e 16 italiane

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Torna dal 18 al 28 novembre a Milano il Filmmaker festival, punto di riferimento del cinema di ricerca, che presenterà 78 titoli provenienti da 20 paesi di cui 25 prime mondiali e 16 italiane.

L'apertura è affidata a Sergei Loznitsa, uno degli sguardi più radicali del cinema contemporaneo che, dopo aver ricostruito (e decostruito) attraverso i materiali d'archivio, i riti dell'Unione Sovietica stalinista (The Trial; State Funeral), con 'The Natural History of Destruction' allarga lo sguardo alla Seconda guerra mondiale: visioni notturne di città britanniche e tedesche, folle, individui, aerei, leader politici, nessuna introduzione, voce narrante o spiegazione a rassicurare lo spettatore.

Il film, in anteprima italiana, è parte del Concorso internazionale, che presenta opere che vanno dalla "fantasia musicale" queer di 'Fogo Fatuo' di João Pedro Rodrigues, eccentrico concentrato di humor e eros, alle monumentali quattro ore in bianco e nero di 'Nuit obscure - Feuillets sauvages' di Sylvain George, epopea di migranti in quel non-luogo che è l'enclave di Melilla, agli ipnotici 20 minuti di 'Hardly Working' del collettivo austriaco Total Refusal, provocatorio pamphlet anticapitalista realizzato all'interno di un videogioco.

Il concetto stesso di cinema del reale viene sfidato apertamente da 'Europe' di Philip Scheffner, film politico che parla di immigrazione e destini umani giocando sul confine fra documentario e finzione, mentre gli archivi istituzionali sono il punto di partenza per 'Paradiso, XXXI, 108' di Kamal Aljafari, in cui il regista palestinese, già premiato a Filmmaker 2020, continua l'esplorazione dei temi fondanti della sua opera: la memoria, il trauma, l'insensatezza del conflitto utilizzando con ironia le immagini dell'esercito israeliano.

Nella sezione Prospettive, dedicata a registe e registi italiani under 35, Giulia Olivieri presenta 'Ctrl+Z', di cui sono protagonisti alcuni giovani Hikikomori, le persone che hanno scelto chiudersi nelle proprie case delegando alla tecnologia ogni relazione mentre la protagonista di 'Ama Osa' di Marija Stefānija Linuža è una giovanissima artista e performer che guadagna facendo dirette su Onlyfans. (ANSA).