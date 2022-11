Dardenne, Tori e Lokita più che migranti due individui

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Non volevamo raccontare di due migranti, ma piuttosto di due individui. Lo sappiamo che in Europa c'è molta gente che verso certe cose prova paura e odio, ma c'è anche chi si preoccupa dell'accoglienza e noi, in quanto registi, siamo dalla parte di chi ha fiducia e speranza". Così i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne oggi a Roma parlano di TORI E LOKITA, il loro ultimo film-denuncia che racconta ciò che succede a molti giovani immigrati senza famiglia che approdano nella civile Europa. Un film senza troppa speranza, cupo e dai toni melodrammatici già in concorso a Cannes, dove ha ricevuto il premio del 75/mo anniversario, e ora esce distribuito in Italia con Lucky Red dal 24 novembre.

E dai due registi belgi anche un riferimento al recente complicato sbarco a Catania di migranti dalle navi Ong: "Le parole 'carico residuale' del vostro ministro degli interni Matteo Piantedosi sono terribili. Il cinema in certi casi può cambiare le cose perché permette con il suo messaggio di rivolgersi a un pubblico che, seduto in una sala, si prende finalmente una pausa e ha una maggiore capacità di ascolto".

Ambientato nel Belgio dei nostri giorni, il film racconta la storia di un preadolescente, Tori (Pablo Schils) e di un'adolescente, Lokita (Joely Mbundu), giunti dall'Africa da soli. Un po' fratelli e un po' famiglia questi due ragazzi hanno due priorità: avere i documenti francesi e mandare soldi a casa.

Ora per fare questo a entrambi serve denaro perciò non bisogna fare troppo gli schizzinosi. Così Tori e Lokita entrano nel giro della droga, subendo ogni sorta di violenza, forti solo della loro amicizia. (ANSA).