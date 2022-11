Scienziate Sud del mondo girano corti su loro Paesi

(ANSA) - TRIESTE, 09 NOV - Sono sette cortometraggi, ciascuno della durata di 5-10 minuti, che presentano la storia di donne scienziate le quali vivono e lavorano in paesi in via di sviluppo, e raccontano dunque di come il loro contributo stia trasformando le condizioni di vita delle rispettive comunità.

Saranno proiettati domani nel corso di un incontro voluto dall' Organizzazione delle donne scienziate per i paesi in via di sviluppo (Owsd), unità di programma dell'Unesco.

L'evento è dedicato a docenti e studenti universitari e di scuole secondarie, ricercatori degli istituti scientifici cittadini e regionali, ma anche al grande pubblico, e sarà articolato in una prima parte sull'Africa, con film realizzati in Benin, Malawi, Repubblica del Congo e Zimbabwe, e in una seconda con film girati tra Colombia, Giordania e Nepal.

Questi documentari scientifici pongono l'accento su come la ricerca scientifica possa trasformare le comunità e le economie locali, e sono unici nel loro genere. Le scienziate hanno ricevuto una formazione online da Nicole Leghissa, regista e consulente per Owsd. "Ogni scienziata o scienziato ha una storia da raccontare, ma non tutti sanno raccontarla", spiega Leghissa che, durante la pandemia, costretta a restare a casa, ha pensato di trasferire la sua "esperienza a registe locali in tutto il mondo. Ho ritenuto di poter offrire una guida". (ANSA).