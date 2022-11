People incorona Chris Evans uomo più sexy al mondo

(ANSA) - NEW YORK, 09 NOV - Dopo Mister Capitan America Chris Evans guadagna un altro titolo, quello di uomo più sexy sulla faccia della terra. Lo ha deciso il magazine People. Evans, classe '81, prende lo scettro da Paul Rudd, scelto l'anno scorso. L'attore, che appunto per un decennio ha impersonato il ruolo di capitan America nella serie di film della Marvel, si è anche guadagnato la copertina di People.

Evans, che attualmente è su Netflix nel ruolo di Lloyd Hansen in 'The Gray Man', adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Mark Greaney, oltre a godersi il successo nella sua carriera cinematografica ha detto anche che nel suo futuro vede un matrimonio e dei figli.

"E' qualcosa che voglio assolutamente" - ha detto nell'intervista di People. (ANSA).