A Cesena la prima di un documentario sulla pandemia

(ANSA) - CESENA, 09 NOV - Si terrà lunedì 28 novembre al Cinema Eliseo Multisala di Cesena la proiezione in anteprima assoluta del documentario 'Sospesi' di Martina Dall'Ara. Esordio nell'opera di lungometraggio per l'autrice romagnola, scritto in collaborazione con il critico cinematografico Alessandro Amato, il film mette insieme testimonianze da varie parti del mondo di italiani in lockdown lontani da casa raccolte durante la primavera del 2020.

Ne è scaturito un racconto a più voci intenso e stratificato. La pellicola, frutto di un'impotente ricerca sociologica, accosta fra loro cento esperienze da 50 paesi diversi: italiani in luoghi stranieri che svelano percezioni e stati d'animo di un isolamento del tutto inaspettato, tra incertezza e fiducia nel futuro. Il film è prodotto dalla Manufactory Productions di Lamberto Mongiorgi di Bologna. Il progetto è stato realizzato con il contributo del Comune di Cesena e vanta il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Prima della proiezione delle 21 si terrà un incontro di presentazione. Tra le prossime tappe del film, la proiezione del 14 dicembre al Cinema Teatro Maffei di Torino. (ANSA).