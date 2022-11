Per gli Efa Triangle of Sadness, Holy Spider e Close al top

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Il vincitore della Palma d'oro a Cannes, lo svedese Triangle of Sadness, diretto da Ruben Ostlund, e Holy Spider, diretto da Ali Abbasi, guidano le nomination agli European Film Awards, i cosiddetti Oscar europei, nelle categorie principali, insieme al belga Close, diretto da Lukas Dhont. Le nomination sono state annunciate oggi, i vincitori saranno resi noti con il galà di premiazione il 10 dicembre a Reykjavík, in Islanda.

Triangle of Sadness, Holy Spider, Alcarràs, Close e Corsage si contendono il miglior film europeo. I candidati per il miglior regista sono Dhont per Close, Marie Kreutzer per Corsage, Jerzy Skolimowski per EO, Abbasi per Holy Spider, Alice Diop per Saint Omer e Östlund per Triangle of Sadness. Nella corsa per il miglior attore europeo c'è Pierfrancesco Favino per Nostalgia di Martone che se la dovrà vedere con Paul Mescal in Aftersun, Eden Dambrine in Close, Elliott Crosset Hove in Godland e Zlatko Burić in Triangle of Sadness. Le nomination come attrici europee sono Vicky Krieps in Corsage, Zar Amir Ebrahimi in Holy Spider, Léa Seydoux in One Fine Morning, Penélope Cruz per Madres Paralelas e Meltem Kaptan in Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush.

Tra i candidati al documentario europeo c'è l'italiano La Marcia su Roma di Mark Cousins, in sfida con A House Made of Splinters, Girl Gang, Mariupolis 2, The Balcony Movie. Nella sezione European Discovery - Prix FIPRESCI è stato selezionato anche l'italiano Piccolo Corpo di Laura Samani.

I premi sono votati dai 4.400 membri della European Film Academy. Molti dei film nominati dall'EFA sono anche i partecipanti del loro paese al concorso International Feature Film Oscar, quindi le loro nomination potrebbero aumentare le loro possibilità durante la stagione dei premi. Questi film sono Corsage (Austria), Close (Belgio), Holy Spider (Danimarca), Saint Omer (Francia), Nostalgia (Italia), EO (Polonia) e Alcarràs (Spagna). (ANSA).