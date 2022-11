Actor's industry, primo meeting dell'attore indipendente

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - S'intitola Actor's Industry il primo meeting dell'attore indipendente, in programma il 18-19-20 novembre 2022 al Castello di Santa Severa (Rm), le cui iscrizioni sono sold out. Diretto da Alessandro Costantini, è un importante evento formativo che fornisce tutte le skill necessarie per l'avviamento al lavoro nel mondo dello spettacolo in Italia, in particolare riguardo tutti gli aspetti più legati all'industria cinematografica e televisiva.

La maggior parte delle scuole di recitazione concentra l'offerta formativa esclusivamente su recitazione, ballo, canto, non approfondendo adeguatamente gli argomenti manageriali ed industriali. Una volta terminata la scuola, i giovani attori si trovano catapultati in un mondo dai meccanismi ancora pressoché sconosciuti, ad affrontare una filiera complessa senza possedere gli strumenti adeguati. L'offerta formativa va completata per spiegare chiaramente come ci si prepara per un casting, come si sceglie un agente e quali servizi deve garantire, a cosa serve un ufficio stampa e perché ce n'è sempre più bisogno, come avviare legalmente la propria attività di giovane imprenditore individuale, ecc. Ad Actor's Industry i partecipanti non prenderanno parte a corsi di recitazione, master per affinare l'arte dell'interpretazione, corsi di canto o di movimento nello spazio. Troveranno invece casting director, agenti, uffici stampa, selezionatori di festival, avvocati esperti in diritto d'autore e mondo dello spettacolo, membri di importanti assocazioni di categoria e professionisti in grado di instradare chi già possiede una formazione artistica verso una comprensione reale del mondo del lavoro attoriale oggi.

Ospite speciale di questa prima edizione, uno degli attori attualmente più amati e più richiesti: Francesco Montanari, che terrà un incontro con i partecipanti per portare la propria esperienza e formire preziosi consigli pratici su come iniziare realmente una carriera nello star system italiano. E' progetto promosso da CinemaLive, con il contributo del ministero della Cultura, della direzione generale Cinema, con il patrocinio di Agis, Fice, Air3, sostenuto da confassociazioni nazionale e da Confassociazioni spettacolo, Cinema e Teatro. (ANSA).