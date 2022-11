Per i 78 anni di Gigi Riva in sala docufilm sulla sua epopea

(ANSA) - CAGLIARI, 07 NOV - Gigi Riva spegne oggi, 7 novembre, le sue 78 candeline. Nel giorno del suo compleanno arriva in sala un docufilm che racconta la sua epopea. "Nel nostro cielo un rombo di tuono", scritto e diretto da Riccardo Milani, è stato girato in Sardegna, terra d'adozione che ha accolto il grande campione con un affetto e amore del tutto ripagati. Prodotto da Wildside e Vision Distribution in collaborazione con Sky, sostenuto da Regione, Comune, Sardegna Film Commission e Cagliari Calcio, il film sarà proiettato dapprima in tutta l'Isola, per poi approdare sugli schermi nazionali.

Questa mattina l'anteprima per la stampa al cinema Odissea, mentre alle 19 la premiere al Teatro Massimo, tutto nella città di Cagliari. E chissà se Riva vorrà fare il dono della sua presenza. "Ci sono voluti vent'anni - racconta il regista - Per la prima volta Riva ha accettato di prendere parte a un docufilm che ne ricostruisce la storia". Riflettori accesi sull'uomo e sul campione. "Che sono un tutt'uno", spiega Milani.

All'anteprima erano presenti, tra gli altri, alcuni compagni di squadra del glorioso Cagliari. "Era il numero uno - ricorda Angelo Domenghini - Senza Riva lo scudetto non lo si vinceva mai". "Poteva essere un divo del pallone - aggiunge Beppe Tomasini - ma preferiva stare in ombra e mettersi in luce sul campo con imprese sportive ai limiti del sovrumano, alcune delle quali inimitabili".

Tra il pubblico anche i giocatori del Cagliari di oggi e di ieri, Leonardo Pavoletti, Roberto Muzzi, Andrea Cossu, e il figlio del campione, Nicola Riva. Il film disegna un inedito ritratto, tra testimonianze e materiale d'archivio, della leggenda del calcio mondiale che ha fatto sognare la Sardegna intera. "Trascinatore dello scudetto del Cagliari, capocannoniere con la maglia della Nazionale, Riva - chiarisce il regista -, con la sua etica elevata, è il simbolo di uno sport senza padroni, puro, dove contano talento, passione e umanità sopra ogni cosa. Per il popolo sardo, un eroe nazionale". (ANSA).