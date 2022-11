Oscar, per la terza volta Jimmy Kimmel presenterà la cerimonia

(ANSA) - NEW YORK, 07 NOV - Per la terza volta Jimmy Kimmel farà da padrone di casa alla prossima cerimonia degli Oscar. Lo ha annunciato la stessa Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'ente che organizza gli Oscar.

Il comico e presentatore del 'Jimmy Kimmel Live!', il talk show serale in onda su Abc, sarà sul palco della 95/a edizione che si svolgerà il 12 marzo del 2023 al Dolby Theatre di Los Angeles. Abc è anche il network che trasmette la serata in diretta.

Kimmel ha già presentato l'89/a edizione nel 2017 e la 90/a nel 2028.

"E' un grande onore essere invitati a presentare gli Oscar per la terza volta. Sono grato ad Academy per avermelo chiesto in modo così rapido dopo che tutti quelli bravi hanno detto no" - ha detto il comico scherzando.

La sua prima volta da presentatore nel 2017 fu anche quando si verificò la clamorosa gaffe e per sbaglio fu annunciato 'La La Land' come vincitore per miglior film, in realtà era stato assegnato a 'Moonlight'. (ANSA).