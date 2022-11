Colombia: 'Il vangelo secondo Pasolini', ciclo di conferenze

(ANSA) - BOGOTÀ, 07 NOV - Si intitola 'Il vangelo secondo Pasolini' il ciclo di quattro conferenze dello scrittore e critico cinematografico colombiano, Hugo Chaparro Valderrama, che inizierà domani a Bogotà. L'iniziativa - che durerà fino al 29 novembre - è promossa dal locale Istituto italiano di cultura, in collaborazione con la libreria Casa Tomada e in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini.

"I convegni saranno un approccio alla poliedrica produzione di Pier Paolo Pasolini (poeta, saggista, romanziere e regista), attraverso l'analisi svolta dallo scrittore e critico cinematografico Hugo Chaparro Valderrama", si legge in una nota.

La prima sessione affronterà Pasolini poeta e la sua poesia libertaria; la seconda il romanziere; la terza il saggista autore di temi culturali, politici e anche sportivi; la quarta si concentrerà sul regista. (ANSA).