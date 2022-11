Udo Kier, sono un mostro solo nei miei film

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "Sono bravo nel fare mostri come Frankenstein, Dracula e Hitler proprio perché non sono malvagio.

Nella mia vita privata sono esattamente il contrario dei malvagi che interpreto nei film: sono uno che accoglie cani abbandonati, uno che si occupa del giardino che circonda la casa e anche uno a cui piace molto cucinare per gli amici.". Così quell'incredibile attore dalla faccia sulfurea che è Udo Kier si racconta all'ANSA dalla sua casa di Palm Springs.

Nato nel 1944 a Colonia, sotto le macerie di un ospedale appena bombardato, la sua anima tragica e trasgressiva d'artista si è consumata tra sangue, erotismo e grandi nomi del cinema. Da Fassbinder, che è stato inizialmente il suo compagno, a Lars Von Trier, da Wim Wenders a Dario Argento il tutto in una perversa miscela tra cinema 'alto' e trash. Legato alla figura di Joe Dallesandro e al padre della pop art, Andy Warhol, che per primo gli donò la maschera di Frankenstein, è stato anche l'attore prediletto di autori esordienti come Christoph Schlingensief.

"Ho letto la sceneggiatura de IL MIO VICINO ADOLF e poi ho chiesto al regista Leon Prudovsky di venire a Palm Springs, dove vivo, per capire se avevamo le stesse idee rispetto al film - dice l'attore di questo lungometraggio attualmente in sala con I Wonder Pictures - . Una volta iniziate le riprese è stato tutto meraviglioso: solo esterni girati in Colombia in due case di campagna una accanto all'altra. Ho amato subito il mio personaggio e mi è piaciuta anche molto l'idea di base di questo lavoro: ovvero che il mio vicino, un ebreo sopravvissuto alla Shoah, sospetti che il dirimpettaio, con tanto di pastore tedesco al seguito, sia Hitler redivivo. La cosa curiosa - aggiunge Kier - è che ho appena interpretato Hitler nella serie tv Amazon, HUNTERS, con nel cast anche Al Pacino".

E ancora l'attore dal volto demoniaco e con due occhi azzurri cangianti e spettrali: "Sì è vero, ho interpretato il Fuhrer diverse volte, ma è sempre stato in commedie. E ogni volta che ne ho vestito i panni non ho potuto fare a meno di pensare a Chaplin quando ne IL DITTATORE prende a calci il mondo. Ma nella serie tv HUNTERS è del tutto diverso, i toni sono drammatici".