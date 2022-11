Liliana Cavani 'Master of Cinematic art' a Capri, Hollywood

(ANSA) - NAPOLI, 06 NOV - E' stato assegnato a Liliana Cavani il premio "Master of Cinematic Art" del 27esimo "Capri, Hollywood the International Film Festival". Il riconoscimento sarà consegnato alla regista nel corso della kermesse che dal 26 dicembre - 2 gennaio come tradizione aprirà la stagione degli awards internazionali portando sull'isola azzurra e nel golfo di Napoli i protagonisti dello showbiz mondiale e del cinema italiano, anteprime e rassegne aperte al pubblico con il sostegno della DG Cinema e audiovisivo del MiC e della Regione Campania.

La Cavani, a venti anni da "Ripley's game", è in questo periodo al lavoro con il suo nuovo film 'L'ordine del tempo' ispirato al libro del fisico Carlo Rovelli, nel cast Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Angela Molina. E' la storia di un gruppo di vecchi amici che si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno: in una notte d'estate scopriranno che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore. "Vogliamo rendere doveroso omaggio ad una grande intellettuale italiana, regista dalla visione unica e mai convenzionale, anticipando di qualche giorno il suo 90esimo compleanno (12 gennaio 2023, ndr) - annuncia Pascal Vicedomini per l'Istituto Capri nel mondo - il nostro board è entusiasta di onorarne la straordinaria carriera in concomitanza con il ritorno su set.

Titoli come "Il portiere di notte", "Al di là del bene e del male", "La pelle", film girato tra Napoli e Capri dal romanzo di Curzio Malaparte, "Interno berlinese", "Francesco", hanno già consegnato l'opera di Liliana Cavani, che è anche documentarista e regista di teatro e opere liriche, alla storia del cinema".

Il "Capri Master Cinematic Art" è andato nella passata edizione ai premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, al regista Pupi Avati, all'attore Toni Servillo. Capri, Hollywood 2022 ha già assegnato il premio "Italo-americano dell'anno" a Frank Grillo, che interpreta Ferruccio Lamborghini nel biopic di Bobby Moresco. (ANSA).