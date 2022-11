Lesley Manville, dolce Mrs Harris e Margareth The Crown

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Gentile, disponibile, affidabile, umile, mrs Harris fa la donna delle pulizie nelle case dei ricchi nell'Inghilterra degli anni '50, continua ad aspettare il ritorno del marito disperso in guerra. Ma il sogno è lì a covarle dentro e quando toccando un meraviglioso abito Dior nell'armadio di una signora presso cui è al servizio scocca la scintilla, deciderà che ad ogni costo andrà a Parigi alla maison più famosa dell'epoca. E' un film godibile, con attori eccellenti, una incantevole fiaba elegante LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI, in sala con Universal dal 17 novembre dopo l'anteprima alla Festa di Roma. Tratto dal romanzo di Paul Gallico, pubblicato nel 1958, il film ha una protagonista d'eccezione: l'attrice nomination all'Oscar Lesley Manville. 66 anni, ex moglie di Gary Oldman, è anche la principessa Margareth nell'atteso THE CROWN 5 su Netflix dal 9 novembre: prima di lei il ruolo della sorella di Elisabetta II è stato di Vanessa Kirby e Helena Bonham Carter. E anche la Marchesa de Merteuil nelle nuove RELAZIONI PERICOLOSE, da oggi 6 novembre su Lionsgate+.

Manville è uno dei simboli dei (piccolissimi) passi avanti dell'age gap nel cinema: nel film di Anthony Fabian è protagonista assoluta della Signora Harris va a Parigi nel ruolo non di una star per quanto in età avanzata ma addirittura di una donna anziana di una classe operaia, vale a dire una 'donna invisibile'. Il gap tra ruoli da protagonisti di uomini e donne è accertato e confermato anno dopo anno da statistiche internazionali da che Hollywood è Hollywood, quello per le donne di età avanzata è mostruoso. Nell'Annenberg Inclusion Initiative in California si legge che "solo il 3% dei film del 2019 presentava protagoniste/co-protagoniste donne di età pari o superiore a 45 anni al momento dell'uscita nelle sale (e solo l'1% di questi ruoli era ricoperto da una donna di colore)". La Manville è stata tra i firmatari, insieme a oltre 100 attori e personaggi pubblici del Regno Unito, che hanno messo il loro nome in una lettera aperta per chiedere una migliore rappresentazione sullo schermo delle donne anziane, per aiutare a combattere l'entrenched ageism (la discriminazione legata all'età) dell'industria dell'intrattenimento. (ANSA).