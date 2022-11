Cinema: Tanit d'Or a 'Tug of War' del tanzaniano Shivji

(ANSA) - TUNISI, 06 NOV - Con l'assegnazione del 'Tanit d'Or' al film 'Tug of war' del regista della Tanzania Amil Shivji è calato il sipario a Tunisi sulla 33/a edizione delle Giornate Cinematografiche di Cartagine (Jcc), la più importante rassegna di cinema del Paese nordafricano.

Il Tanit d'argento è andato a 'Under the Fig Trees' del tunisino Erige Sehiri (Tunisia), quello di bronzo a 'Sharaf' dell'egiziano Samir Nasr (Egitto). 'Tug of war' parla di amore e politica durante gli ultimi anni della colonizzazione britannica a Zanzibar. 'Sotto i fichi' tratta di relazioni sentimentali durante la raccolta di fichi in un villaggio tunisino, mentre "Sharaf", ispirato all'omonimo romanzo di Sonallah Ibrahim, dipinge un'immagine oscura della società egiziana attraverso le sbarre di un carcere.

La giuria presieduta dal critico cinematografico e regista Serge Albert Toubiana ha deciso di assegnare il premio della Settimana della critica di Cartagine al film "La vita mi sta bene", diretto dal marocchino Al Hadi Ulad-Mohand. Per i corti, il Tanit d'Or è andato a "Palestine 87" di BilelKhatib (Palestina), il Tanit d'argento a "Bergie" di Dian Weys (Sudafrica) e il Tanit di bronzo ad "Astel" del senegalese Sy Ramata Toulaye. Nella categoria documentari, il Tanit d'Or è stato assegnato al film "Batata" della libanese Noura Kevorkian, l'argento a "Noi studenti" di Fariala Rafiki (Repubblica Centrafricana) e il bronzo a "Gardien des mondes" di Leila Chaibi. Il Premio Lina Ben Mhenni per i diritti umani è stato assegnato a "Batata" dalla libanese Noura Kevirkian. Durante la cerimonia di chiusura del Festival, al Teatro dell'Opera di Tunisi, si è esibito anche il pianista italiano Mario Mariani, con un omaggio originale alle più note colonne sonore dei film di Federico Fellini. (ANSA).